"Ik kon alleen aan zelfmoord denken": Charlie Sheen spreekt voor het eerst over het moment dat hij zijn hiv-diagnose kreeg

Koen Van De Sype

12/01/17 - 17u52 Bron: Express, Enews

Acteur Charlie Sheen (51) heeft voor het eerst verteld over het moment waarop hij zijn hiv-diagnose kreeg. Dat deed hij tijdens een interview op de Amerikaanse zender ABC. "Ik wilde me meteen een kogel door het hoofd schieten", zei hij. "Maar mijn moeder was bij me. Ik wilde het niet voor haar ogen doen en ik wilde ook niet dat ze me zou vinden en de rommel zou moeten opruimen."

De dokters gaven me een handvol pillen en zeiden dat ik naar huis kon gaan. 'Je blijft gewoon leven', klonk het Charlie Sheen Maar de zelfmoordgedachten duurden gelukkig niet lang. "De dokters gaven me een handvol pillen en zeiden dat ik naar huis kon gaan. 'Je blijft gewoon leven', klonk het", aldus Sheen. "En toen draaide ik een knop om in mijn hoofd. Dit was niet het einde."



Sheen biechtte in november 2015 op dat hij seropositief was. De vader van vijf had de diagnose vier jaar eerder gekregen, nadat hij al een hele tijd te kampen had gehad met constante hoofdpijn.



Revolutionair

Intussen voelt hij zich naar eigen zeggen goed en doet hij zelfs mee aan tests met een nieuw medicijn. "Het gaat om een revolutionaire nieuwe behandeling, die naar de naam PRO 140 luistert", vertelt hij. "Ze is in haar laatste fase. Het kan een oplossing zijn voor patiënten die niet goed reageren op antiretrovirale therapie (ART). Je hoeft geen vreselijke cocktail van geneesmiddelen meer te nemen die minder aangename neveneffecten hebben. Een spuitje per week en het is klaar. Ik voel me een beetje een vlaggendrager voor alle anderen die ook seropositief zijn." Lees ook "Ex van Charlie Sheen mishandelde hun kinderen"

