Tom Waes trekt naar deze avontuurlijke bestemmingen voor derde seizoen 'Reizen Waes'

Even uitrusten in Tuvalu, een idyllische eilandengroep in de Grote Oceaan. © Eén.

Reizen, dat is wat Tom Waes het liefste doet. En dus bezocht hij voor een nieuwe 'Reizen Waes', vanaf zondag 29 januari op Eén, enkele avontuurlijke plekken die al lang op zijn verlanglijst staan: hij reist onder meer naar Sierra Leone, Venezuela, Haïti en maakt een roadtrip door China. En zoals hij het zelf zegt: "Elke reis heeft een diepe indruk op me nagelaten."

Het aantal reizen dat Waes, 48 intussen, maakte, is al lang niet meer op één hand te tellen. Toch is zijn honger naar het onbekende groter dan ooit. Hij bezoekt enkele avontuurlijke plekken en reist naar landen met een uniek en fascinerend verhaal.



Zo bezoekt hij onder meer Sierra Leone en is er zelfs een van de eerste toeristen na de uitbraak van het ebolavirus. In Venezuela trekt hij naar de hoofdstad Caracas, officieel "de gevaarlijkste stad ter wereld". En Tom maakt een indrukwekkende roadtrip door China. Opnieuw een overvol derde seizoen dus.



Aflevering 1: Sierra Leone (29 januari))

In de eerste aflevering reist Waes naar Sierra Leone, een land dat twee jaar geleden ook al op het lijstje stond, tot het ebolavirus uitbrak en de grenzen van Sierra Leone onherroepelijk dicht gingen. Begin 2016 is de crisis voorbij en wordt Sierra Leone officieel ebolavrij verklaard. Tom Waes stapt meteen op de eerste vlucht en is de eerste klant in twee jaar tijd bij het grootste reisbureau van het land. Waes ontmoet er ook de president met wie hij zelfs een partijtje squash kan spelen.



Aflevering 2: Bangladesh (5 februari)

Bangladesh is een van de armste en meest dichtbevolkte landen ter wereld. Toch wil het land op termijn een toeristische trekpleister worden. Waes zoekt uit of Bangladesh daar ook effectief klaar voor is. In hoofdstad Dhaka wordt hij overdonderd door de enorme drukte en vervuiling. Het meest onder de indruk is Tom van de scheepswerven in Chittagong, een omstreden plek waar gigantische schepen van over heel de wereld ontmanteld worden.



Aflevering 3: Georgië (12 februari)

Georgië was tot voor kort quasi onbereikbaar door zijn ligging in het Kaukasusgebergte. En ook het wegennet had er een verschrikkelijke reputatie. Maar de jongste jaren maakte het land een forse inhaalbeweging. Het moment dus om Georgië eens met de auto te verkennen. Zijn tocht brengt Tom onder meer in Svanetië, een streek hoog in de bergen, waar je als toerist tot voor kort niet of nauwelijks kon komen. In Gori ontmoet Waes Stalinaanhangers voor wie de tijd is blijven stilstaan.



Aflevering 4: Tuvalu (19 februari)

"Tuvalu is sinking." Met die boodschap reist de eerste minister van het piepkleine Tuvalu al jaren de wereld rond. Volgens hem zullen de eilanden van Tuvalu als eerste ter wereld verdwijnen door de klimaatopwarming. Tom Waes volgt het verhaal al jaren en trekt er in een derde seizoen ook eindelijk naartoe. Worden de circa 10.000 Tuvaluanen die in het midden van de Stille Oceaan leven echt bedreigd door de klimaatopwarming?



Aflevering 5: China deel 1 (26 februari)

In deze reeks reist Tom voor het eerst in zijn leven ook door China. Zijn reisplan is simpel, maar behoorlijk ambitieus: van aan de oostkust van Shanghai rijdt hij bijna 6.000 kilometer tot aan de andere kant van China, een tocht van bijna drie weken en meteen ook zijn langste reis ooit voor 'Reizen Waes'. In de stad Dongyang proeft Tom een vreemd streekgerecht: de virgin boy eggs. Maar in deze uitzending ziet u ook dat China meer is dan een rariteitenkabinet.



Aflevering 6: China deel 2 (5 maart)

In het tweede deel van zijn tocht door China rijdt Tom Waes verder richting de grens met Tibet. Hoe dichter bij Tibet, hoe meer last hij krijgt met controle en censuur van de Chinese overheid. Hij ziet zich zelfs genoodzaakt om zijn reisplan hier en daar bij te sturen.



Aflevering 7: Haïti (12 maart)

In 2010 was Haïti wereldnieuws. Een zware aardbeving verwoestte de hoofdstad Port-au-Prince en eiste meer dan 200.000 mensenlevens. In de maanden nadien werd het land overrompeld door cameraploegen, maar de jongste jaren is het er opvallend stil. Tom Waes zoekt uit of het land intussen aan de beterhand is. In oktober 2016, net geen twee maanden na de passage van Tom Waes, werd Haïti getroffen door orkaan Matthew die tal van gebouwen verwoestte en het leven kostte aan bijna 900 mensen.



Aflevering 8: Venezuela (19 maart)

Ooit was Venezuela een van de meest toeristische bestemmingen in Zuid-Amerika, nu is het een land in totale chaos. In sneltempo is het land een no-gozone geworden voor toeristen. Toch stapt Tom Waes het vliegtuig op. Hij landt in hoofdstad Caracas, "de gevaarlijkste stad ter wereld". Waes is op zijn hoede, maar trekt samen met zijn gids toch de buitenwijken van deze grootstad in.



Aflevering 9: Het noorden van de VS (26 maart)

"Als er geen toeristen komen en het interesseert niemand, dan wil ik het zien", zegt Waes aan het begin van zijn roadtrip door het noorden van de VS. De noordelijke staten zijn bij de minst bezochte streken van Amerika. Waes gaat op zoek naar de Amerikanen die er wonen. Hij rijdt van oost naar west door de staten North Dakota, Montana en Idaho tot in de staat Washington.