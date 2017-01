"Kim hoeft niet naar Frankrijk voor rechtszaak tegen haar overvallers"

Door: redactie

Kim Kardashian hoeft waarschijnlijk niet naar Frankrijk om te getuigen tegen de overvallers die haar begin oktober beroofden in Parijs. De rechter komt in plaats daarvan naar haar toe, meldt TMZ. De Franse wetgeving geeft slachtoffers van misdrijven in bepaalde gevallen de mogelijkheid om niet fysiek aanwezig te zijn bij de rechtszaak.