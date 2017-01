Robert De Niro stuurt brief naar Meryl Streep: "Wat je zei, was fantastisch"

Door: redactie

12/01/17 - 12u46 Bron: People

Hollywoodlegende Robert De Niro. © ap.

Robert De Niro heeft een brief naar Meryl Streep gestuurd waarin hij de lof zingt over haar speech tijdens de Golden Globes waarmee ze verkozen president Donald Trump in zijn hemd zette. De 73-jarige acteur stelt daarin dat haar speech terecht was en dat ze die mooi bracht.

Meryl Streep tijdens haar speech. © epa.

Het blad People wist de hand te leggen op de brief. "Wat je zei, was fantastisch. Het moest gezegd worden, en hij hebt dat mooi gedaan".



"Ik heb immens veel respect voor het feit dat je dit deed terwijl de wereld je varrière vierde. Ik deel je mening over uitschot en pesters. Genoeg is genoeg".



Hoewel Streep de verkozen president niet bij naam noemde, maakte ze het duidelijk dat ze boos en gefrustreerd was door Trumps verkiezingsoverwinning.



"Het is de taak van een acteur zich in te leven in mensen die anders zijn en jullie te laten voelen hoe dat aanvoelt. Er waren dit jaar heel veel acteerprestaties die dat deden. Adembenemend, gepassioneerd werk", zei Streep.



"Maar er was één vertoning die me verstomd achterliet. Het greep me naar het hart. Niet omdat het goed was, er was niets goeds aan. Maar het was doeltreffen, en het bereikte zijn doel. Het liet het beoogde publiek lachen en hun tanden tonen".



"Het was het moment waarop de persoon die verzocht op de belangrijkste stoel in dit land plaats te mogen nemen een gehandicapte reporter imiteerde, iemand die hij overtreft inzake privileges, macht en de mogelijkheid zich te verweren. Het brak mijn hart toen ik het zag en ik krijg het nog altijd niet uit mijn hoofd want het was niet in een film, het was in het echte leven".



Ook De Niro is een fervente tegenstander van Trump. Vlak voor de verkiezingen verklaarde hij dat hij Trump een klap voor zijn kop wilde verkopen.