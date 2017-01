Kim Kardashian onder vuur omdat ze "doet alsof ze arm is" op Instagram

Koen Van De Sype

11/01/17 - 16u44

© Instagram.

Realityster Kim Kardashian heeft het verkorven op Instagram nadat ze een reeks foto's postte die haar fans een inkijk moeten geven op haar gezinsleven. Op de donkere beelden is haar familie te zien in een erg sober aangekleed huis en dat lokt flink wat reacties uit: "Waarom doe je alsof je arm bent?", klinkt het onder meer. "Net alsof je naar een garageverkoop bent geweest."

Kardashian maakte net na Nieuwjaar haar heroptreden op sociale media, nadat ze drie maanden van de radar verdween in de nasleep van de gewapende overval in Parijs begin oktober. Sinds vorige week postte ze enkele beelden van zichzelf, echtgenoot Kanye West en hun kinderen North (3) en Saint (1). Daarop is ze onder meer te zien in een groene zetel, in een kale witte kamer, terwijl North en Saint aan het raam staan te kijken.

Maar net die soberheid ligt onder vuur in de reacties op de beelden. "Wat is dat toch met dat hele 'ik ben arm'-gedoe?", klinkt het onder meer. En: "Waarom is je interieur zo deprimerend?" Anderen vragen zich af of Kardashian haar spullen in een tweedehandswinkel heeft gehaald.



Fake

Sommigen vinden het allemaal heel 'fake'. "Net alsof je in een aftands strandhuis woont, dat gelooft toch niemand? Is dat nu je nieuwe stijl?" En: "Waarom kan je niet gewoon eerlijk zijn? Zo bedrieglijk."



Afgerekend

Gelukkig zijn er ook enkele fans die Kardashian verdedigen. "Vreselijk hoe ze zo afgerekend wordt voor haar miljonairsleven. En nu ze het een beetje minder doet, is het ook niet goed", klinkt het.