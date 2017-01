Maxime De Winne derde keer vader geworden: "Nu overweeg ik medische ingreep"

Door: redactie

11/01/17 - Bron: Dag Allemaal

© Photonews.

Maxime De Winne (39) is voor de derde keer vader geworden. Zijn vriendin Laurence (36) is bevallen van een meisje, Lucille. "De bevalling verliep echt supervlot, het heeft alles bij elkaar nog geen twee uur geduurd", zegt de acteur in 'Dag Allemaal'. Tot enkele maanden geleden speelde hij nog Quinten in 'Familie', eerder was hij ook in 'Thuis' te bewonderen.



Met Laurence heeft Maxime nog een dochter, die Jeanne heet. Zij is drie jaar. En hij is ook papa van Faust (11), uit een vorige relatie. "Faust is blij dat hij er weer een klein zusje bij heeft", zegt Maxime. "En voor Jeanne is Lucille een levende pop. Ik ben erg gelukkig met mijn drie kinderen en hier zal het bij blijven: ik overweeg zelfs een medische ingreep."



Op zijn Instagramaccount plaatste De Winne alvast een grappige foto van de nieuwe telg. "De opvoeding is begonnen! Easy peasy... Opvoeding is televisie."