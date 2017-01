Chauffeur Kim Kardashian en 2 anderen in onderzoek grote juwelenroof vrijgelaten

Door: redactie

De chauffeur van Kim Kardashian, die vastzat op verdenking van medeplichtigheid aan de roofoverval op de wereldberoemde tv-ster, is gisteren vrijgelaten. Ook twee andere verdachten mochten beschikken. Tegen hen wordt geen enkele beschuldiging weerhouden. Veertien verdachten worden nog steeds vastgehouden. Dat is vandaag vernomen uit gerechtelijke bron.

Het bedrijf waar de chauffeur, Michael Madar, voor werkt, bevestigt dat hij is vrijgelaten en dat er geen aanklacht tegen hem volgt. Madar zou zijn ondervraagd als getuige in plaats van verdachte en het bedrijf noch de chauffeur worden verder in verband gebracht met de roofoverval op Kardashian, aldus TMZ. De andere personen die werden vrijgelaten zijn een man en één van de drie vrouwen die maandag werden opgepakt.



Op maandag schreef de Franse krant Le Monde nog dat Madar de laatste persoon was die Kardashian heeft rondgereden en gezien voor de bewuste roofoverval in haar appartement in Parijs plaatsvond. De politie zou hem hebben opgepakt omdat ze vermoedde dat hij betrokken was bij de overal.



Bij de verdachten die nog altijd verhoord worden door de speurders, zouden er vijf rechtstreeks hebben deelgenomen aan de overval, onder wie twee mannen van 60 en 72 jaar, gekend voor groot banditisme.