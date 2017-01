Waar hebben de posterboys van Get Ready! tien jaar gezeten?

Celien Moors

10/01/17 - 21u40

JM, Glenn, Jimmy en Koen. © Warner Music.

Jimmy, Koen, Glenn en Jean-Marie hebben elkaar weer in originele formatie gevonden. Tien jaar lang liet de reünie van de oorspronkelijke Get Ready! op zich wachten, maar het resultaat mag er zijn: met 'Feniks' hebben ze al een nieuwe single, binnenkort volgt er een compilatie-cd en een album met nieuwe songs, en in april staan ze alweer op het podium.



