Christina Milian dacht bij keuze feestjurk niet aan de onthullende flitslampen

© afp.

Twee jaar geleden liet Christina Milian op de rode loper van Focus ook al iets méér zien dan verwacht en gisteren was haar kledingkeuze wéér onderwerp van gesprek tijdens de première van Live By Night van Ben Affleck in Los Angeles. De Amerikaanse zangeres/actrice had duidelijk geen rekening gehouden met de onthullende krachten van flitslampen.