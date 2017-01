Modeblogster Sofie Valkiers verwacht eerste kindje

Door: redactie

10/01/17 - 11u00

Goed nieuws ten huize Sofie Valkiers. De fashionista is zwanger van haar eerste kindje. Zij en haar vriend Marcio zijn in de wolken, klinkt het op haar blog.

In een blogpost met de titel 'The happiest nine-month news' kondigt modeblogster Valkiers haar zwangerschap aan. Ze is iets meer dan vier maand ver, klinkt het, en is uitgerekend op 3 juni. "Het is al een hele rollercoaster geweest, met wat onverwachte uitdagingen."



Sofie belooft dat ze snel meer nieuws zal delen, zoals het geslacht van het kindje. Ze wil wel al kwijt dat haar vriend heel beschermend is, en dat ze voorlopig nog in het grootste deel van haar modebewuste kleerkast past. "Ik heb nog niet echt veel buik, dus pas nog in alles behalve strakke broeken en kokerrokken."



De fashionista zal een deel van haar kledij moeten verhuizen om plaats te maken voor een kinderkamer. "Mijn tweede dressing wordt de kamer voor de baby."