Joyce De Troch over haar pijnlijke trauma: "Ik had plastische chirurgie nodig"

De tijd dat Joyce De Troch (42) in de spotlights stond, is voorbij, maar dat wil niet zeggen dat ze op haar lauweren rust. De ex-presentatrice is moeder van twee én runt haar eigen business. Voluit leven, dat wil de eigenzinnige dame die kampte met een pijnlijk trauma.

Joyce De Troch is een trotse mama en tijdens de fotoshoot wordt duidelijk wat voor een hechte band ze heeft met haar dochters Adriana en Alexia. Voor hun geboorte betaalde ze wel een lichamelijke prijs. "Mijn oudste dochter is geboren via een spoedkeizersnede. Bij mijn tweede zwangerschap besliste mijn gynaecoloog opnieuw een keizersnede uit te voeren, hoewel daar eigenlijk geen medische reden voor was", vertelt Joyce in Story. "Ik had het lef moeten hebben om te veranderen van gynaecoloog, maar ik lag op dat moment al gekluisterd aan mijn ziekenhuisbed waar ik bijna twee maanden moest stilliggen. Ik blijf erbij, ik wilde natuurlijk bevallen. En die tweede keizersnede is uiteindelijk helemaal fout gelopen."



Abcessen

"Er waren geen complicaties tijdens de geboorte van Adriana, maar wel achteraf. Er zou een foute draad gebruikt zijn, waardoor er abcessen ontstonden in en aan de incisies. Mijn gynaecoloog heeft me drie maanden lang wandelen gestuurd met antibiotica, tot de pijn echt niet meer te harden was. Ik verloor zelfs het bewustzijn. Toen ben ik met spoed geopereerd, met een ontzettend lelijk litteken als gevolg. Het zag er echt verschrikkelijk uit."



Joyce koos uiteindelijk vorig jaar voor plastische chirurgie. "Ik heb lang getwijfeld omdat ik al heel wat pijn heb moeten doorstaan aan mijn buik, maar na vier jaar heb ik dat litteken dan toch maar laten aanpakken door een plastisch chirurg. De schade was enorm, ook al zat het verstopt onder mijn kleren. En ik had niets te verliezen: lelijker kon niet. Over de hele breedte van mijn buik blijft nu nog een litteken over. Maar vergeleken met wat het ooit was, heeft dokter Benoit Hendrickx er een kunstwerk van gemaakt. Het was wel een zware herstelperiode, ik kreeg zelfs morfinederivaten tegen de pijn. Ik heb echt afgezien, vooral door de combinatie met de zorg voor mijn kinderen én mijn job. Tot vandaag is sporten nog steeds te pijnlijk. Je zou versteld staan voor hoeveel dingen je je buikspieren gebruikt."



Klacht indienen

Joyce overwoog om klacht in te dienen tegen haar gynaecoloog, maar deed dat uiteindelijk niet. "In de medische wereld neemt iedereen het op voor iedereen. Daar kun je niet tegenop, het zou alleen maar tijd- en geldverlies betekenen. Maar bij deze dus nog een bedankje aan mijn ex-gynaecoloog voor alle miserie die hij aan mijn lijf heeft aangericht.

maanden ellende. Ik ben een fiere vrouw en het is dan ook geen pretje om met zo'n litteken te leven, al heb ik er natuurlijk wel een prachtig kind voor in de plaats gekregen. Maar ik zal nooit meer een bikini dragen, zo lelijk is het litteken. Alleen mijn man en ik moeten er dus op kijken. Ik berust in het feit dat ik geen Victoria's Secret Angel meer zal worden", lacht Joyce.