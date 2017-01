Kamal Kharmach heeft trouwplannen

Door: redactie

10/01/17 - 08u54 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

"Als ik ooit een vrouw tegenkom met wie het enigszins klikt, dan trouw ik er gewoon mee." Het waren profetische woorden, die Kamal Kharmach (25) in november uitsprak in Story. Kort nadien sloeg Cupido immers wonderwel toe, en de redactie van Story ving zelfs op dat de komiek begin maart al zou trouwen. En nee, het is géén grap!

In november was de comedian en eeuwige vrijgezel nog heel openhartig over zijn liefdesleven, dat door zijn jarenlange overgewicht nogal in het slop zat. Na zijn maagverkleining begon het tij te keren, maar de komiek had toch wat last van koudwatervrees als het op vrouwen aankwam. "Ik merk wel dat meisjes meer aandacht voor me hebben, maar ik durf er niet altijd op in te gaan", zei hij hierover. "Het voelt wat onwennig, ik heb schrik om iets keistoms te zeggen."



Gekke reden

Zijn vrienden gaven hem wel vaak goedbedoeld advies, maar het hielp hem geen stap verder. "Het advies is altijd anders! Ik heb me er al bij neergelegd dat ik, door mijn onzekerheid over mijn lichaam, misschien nooit flings zal hebben. Als ik een vrouw tegenkom waarmee het enigszins klikt, dan trouw ik ermee." Zo gezegd, zo gedaan. Kamal vond een lief en prikte er zelfs al een trouwdatum mee. "Aanvankelijk stond ons huwelijk begin maart gepland", zegt Kamal. "De liefde is ook zo groot. Een andere gekke reden valt er niet te zoeken achter onze haast. Maar we hebben ondertussen toch besloten om niet te hard van stapel te lopen en het rustiger aan te doen. We willen elkaar eerst nog beter leren kennen. De trouwplannen zijn voorlopig dus even van de baan."



Compleet geluk

Op zich is het al vrij verrassend nieuws dat Kamal ineens van straat is, maar veel details wil hij er niet over kwijt. "Mijn vriendin blijft liever uit de belangstelling. Het is ook allemaal nog zo pril. We kennen elkaar wel al heel lang, en dit najaar is de vonk plots overgesprongen."