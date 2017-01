Niels Albert: "Valeska heeft nooit de koers gevolgd"

Door: redactie

10/01/17 - 08u32 Bron: Story

© Cathy Van Ingelghem.

Toen ex-wereldkampioen veldrijden Niels Albert (30) ruim twee jaar geleden moest stoppen met fietsen door hartritmestoornissen én zijn huwelijk op de klippen liep, zag hij het somber in. Nu staat hij weer stevig in zijn schoenen, en dat onder meer door zijn nieuwe liefde, Valeska Van den Broecke (30).

Het leven van de populaire ex-veldrijder Niels Albert werd helemaal overhoop gehaald toen dokters hem in 2014 vertelden dat hij geen topsport meer mocht doen door hartritmestoornissen. Op dat moment was Niels nog getrouwd met Chantal, maar hun relatie overleefde de turbulente periode niet. "Chantal en ik hebben het einde van mijn wielercarrière elk op onze eigen manier verwerkt. We hebben allebei fouten gemaakt waardoor we elkaar kwijt raakten. Het was het begin van een moeilijke periode: mijn fietsenwinkel ging net open en thuis ging het niet goed. Tijdens de opnames van het VIER-programma Kroost in Koksijde, uitgerekend de plek waar ik ooit wereldkampioen werd, brak ik", herinnert Niels zich in Story.



Alle opgestapelde emoties werden Niels toen teveel. "Ik zat op de rand van een depressie, ja. Er waren dagen dat ik alleen maar wilde dat het zo snel mogelijk weer avond was, maar er waren ook dagen dat ik me voluit op mijn winkel smeet. Ik heb nooit zelfmoordneigingen gehad, maar ik heb me wel vaak afgevraagd: 'Waarom ik?' Ik heb altijd heel hard geleefd voor mijn sport en ik had gedacht tot mijn vijfendertigste of veertigste te koersen. Dus het verdict was heel zwaar", vertelt hij nu in Story.



Donkere periode

Valeska leerde Niels kennen tijdens die donkere periode. "Ik kon moeilijk begrijpen hoe hij zich voelde, omdat ik zijn carrière nooit van dichtbij heb meegemaakt. Ik volgde de koers zelfs niet. Maar ik wilde er wel voor hem zijn. Hij praatte ook over de problemen thuis", vertelt ze. "De beginperiode verliep heel moeilijk. Ik zag Valeska regelmatig via gemeenschappelijke vrienden. Maar omdat ik nog getrouwd was, wilde zij niet met mij afspreken. Ik moest eerst alles afronden met mijn vrouw voor ze met mij aan een nieuw avontuur wilde beginnen. Dat begrijp ik wel. Het heeft lang geduurd, want scheiden was voor mij een zware beslissing. Maar voor alle duidelijkheid: Valeska is nooit de oorzaak geweest van mijn scheiding. Ze hoeft zich dus zeker niet schuldig te voelen", gaat Niels verder.



Trouwen en kinderen

Het koppel denkt ook aan hun toekomst samen. "Ik heb altijd gezegd dat ik nooit meer zou trouwen... Maar als er kinderen komen, zou ik de stap misschien wel zetten, eens ze groot genoeg zijn om bruidskindjes te zijn. Dus we zullen eerst aan kinderen beginnen. (lacht) We praten er weleens over, ja. Als ik met mijn driejarig petekindje optrek, voel ik ook dat ik graag kinderen wil. Maar concrete plannen zijn er niet", zegt Niels.