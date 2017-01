Overval Kim Kardashian was inside job (maar dieven genekt door beginnersfoutje)

Door: redactie

Het moest de laatste grote klapper van de ervaren dievenbende worden, maar ze maakten één beginnersfout: één van hen liet een DNA-spoor achter op een spanstripje rond de polsen van Kim Kardashian (36). Drie maanden later slaan de speurders terug: ze arresteerden gisteren 17 mannen en vrouwen. Van het gestolen goud en juwelen - waarde: 9 miljoen euro - is nog geen spoor. Mogelijk is een partij diamanten al naar Antwerpen versluisd.

Terwijl de hele wereld én de daders dachten dat de Parijse politie het spoor bijster was, werkten zes mannen van de antibanditisme-brigade (BRB) in hun kantoortje aan de quai des Orfèvres 36 naarstig voort - geen hightech, maar old school politiewerk. Eén van de vijf overvallers maakte immers een kapitale fout: hij liet een DNA-spoor achter op een plastic spanstripje dat rond de polsen van Kardashian zat - wellicht heeft hij het met de tanden aangetrokken en zo onwetend een druppel spuug achtergelaten. Een zoektocht in de Franse politiedatabank leverde meteen één hit op: de man stond al bekend voor gewapende overvallen. De speurders tapten zijn telefoon af, observeerden hem en zijn kameraden en brachten zo de bende in kaart - het gaat blijkbaar om een paar samenwerkende misdaadfamilies uit Algerije en uit het zigeunermilieu.



Inside job

Gisterochtend, voor dag en dauw, begon de Franse politie met arrestaties, zeventien in totaal, onder wie ook drie vrouwen die in de dagen vóór de overval het doen en laten van de Kardashian-clan in Parijs in kaart brachten.



De gemiddelde leeftijd van de verdachten is 55 jaar. Er werden ook enkele jongeren ingerekend: de jongste is 23. Allemaal hebben ze een strafblad om u tegen te zeggen - gewapende overvallen, gewelddadige diefstallen, afpersing, gijzeling of drugstrafiek. Wie van de arrestanten de vijf overvallers waren, is niet bekend. Eén van de gearresteerden was alvast de chauffeur die Kim de avond voor de overval door Parijs reed. Hij werkt voor een autobedrijf dat de Kardashians vaak gebruikten bij bezoeken aan de stad. Het ziet er dus naar uit dat het om een inside job ging.



