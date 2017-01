Thibau Nys (14) en Melanie (14): "Dit is voor altijd"

Door: redactie

Niet alleen Thibau Nys (14) stond volop in de schijnwerpers nadat hij Belgisch kampioen veldrijden bij de nieuwelingen was geworden. Ook Melanie Van Gestel stond ineens midden in de spotlights. En al is ook zij nog maar net 14, zij en Thibau vormen al tien maanden een koppel. Kalverliefde? "Niks van", zegt de tiener. "Wij menen het héél serieus."

Melanie en Thibau lopen allebei school in het Koninklijk Atheneum in Aarschot. Zij zit in het tweede middelbaar en volgt economie, hij zit een jaartje hoger en volgt er sport. Maandag was een dag als alle andere, op school. "Ze hebben Thibau natuurlijk allemaal proficiat gewenst, maar ik heb niet echt speciale reacties gekregen", zegt Melanie. "Dat ze mij op het nieuws hadden gezien, ja. Maar verder? Nee. Het is op school ook heel gewoon, dat wij een koppel zijn."



14 maart 2016: dat is de dag dat het officieel 'aan' raakte tussen de twee tortelduifjes. En jawel, het was Melanie die haar zinnen had gezet op hém. "Ik was 12 toen ik Thibau op Facebook berichtjes begon te sturen, omdat ik hem een heel mooie jongen vond", zegt ze. "We kregen een band en spraken al eens af, maar daar bleef het bij in het begin. Thibau twijfelde constant, omdat hij dacht dat hij mét een lief geen tijd meer zou hebben om te fietsen. Ik heb héél lang achter Thibau gelopen, toch zeker bijna een jaar. Want ik was verliefd de dag dat ik hem voor het eerst zag. Maar op 14 maart hebben we elkaar in het park van Aarschot gekust. Wie aan wie heeft gevraagd of het aan was? (Verbaasd) Huh? Dat wordt niet gevraagd. Als je hebt gekust, dan is het aan."



