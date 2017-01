VAF reageert op kritiek: "Robbe De Hert kreeg wel geld voor zijn nieuwe film"

Door: redactie

9/01/17 - 18u38

© photo news.

Regisseur Robbe De Hert getuigde in oktober in deze krant over de armtierige omstandigheden waarin hij leeft. De Hert haalde in het interview ook uit naar het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): hij wil niet meer afhankelijk zijn van "de dikzakken in Brussel". Het verhaal weekte heel wat reacties los en een benefietactie voor De Hert haalde sindsdien al 15.000 euro op. Het VAF reageert nu zelf op de kritiek.