"Originele Get Ready! terug bij elkaar"

Door: redactie

9/01/17 - 16u42 Bron: Showbizzsite

Get Ready! in 2000: Glenn Degendt, Koen Bruggemans, Jean-Marie 'JM' Desreux en Jimmy Samyn. © rv.

2017 is nog maar pas bezig, maar de comeback van het jaar lijkt al een feit. Get Ready! komt terug samen in de originele bezetting, zo meldt Showbizzsite.

Jimmy Samyn en Koen Bruggemans, de twee nog steeds actieve leden van de voormalige boysband, gaan niet verder met Kenny Philippaars en Bob van Kerkoerle. In hun plaats komen veertigers Glenn Degendt en Jean-Marie 'JM' Desreux terug. Voor Kenny Philippaars eindigt het Get Ready!-hoofdstuk eind april, hij heeft dan bijna negen jaar op de teller. Hij verving samen met Tom De Blaes 'JM' en Glenn die Get Ready! respectievelijk in 2007 en 2008 verlieten. Volgens Showbizzsite is al maanden in het geheim aan de comeback gewerkt.



Get Ready! werd opgericht in 1995. Met hun debuutsingle Diep (zo diep) stonden ze in 1996 weken op nummer één. Ook hun drie volgende hits haalden de Top 3. In 1997 stonden ze in het voorprogramma van Michael Jackson in Oostende. Een jaar later stonden ze in een uitverkocht Vorst Nationaal. De band spande met succes een rechtszaak aan tegen holebitijdschrift ZiZo-magazine, dat geschreven had dat de leden van Get Ready! homoseksueel waren. Later maakten verschillende leden bekend toch homoseksueel te zijn. Met hun Engelstalige repertoire tourden ze rond de eeuwwisseling door Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Nadien werd het stiller rond de groep.