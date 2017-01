Topman Studio 100 nu ook voor de klas

Door: redactie

9/01/17 - 13u37 Bron: vtmnieuws.be

video

De komende zes weken gaan zo'n 350 ondernemers langs in de Vlaamse scholen om te vertellen over hun baan. De bedoeling is om jongeren ondernemingszin bij te brengen, zodat ze later misschien ook zelf hun eigen bedrijf oprichten. Hans Bourlon, de topman van Studio 100, mocht de aftrap geven van het project in het Sint-Pieterscollege in Leuven.



Vandaag start het programma Ondernemers voor de Klas, het grootste ontmoetingsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen, georganiseerd door Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). Naast Hans Bourlon staan de komende zes weken nog 350 andere ondernemers en bedrijfsleiders voor de klas. Zij zullen ruim 660 gastlessen geven aan leerlingen en studenten uit het secundair en hoger onderwijs. Daar zitten grote namen tussen zoals Herman Van de Velde (Van de Velde), Ben Spaas (Spaas Kaarsen), Martine Reynaers (Reynaers Aluminium), Fons Leroy (VDAB), Karel Cardoen (Cardoen), Francis De Nolf (Roularta Media Group), Bart Lambrechts (Soudal), Volker Weintritt (Covestro) en Gert Bervoets (H.Essers).



De doelstelling is om de bewustwording van het belang van ondernemerschap en ondernemingszin bij de jongeren te verhogen. Maar ook om de belangrijke synergie tussen werkgevers en toekomstige werknemers te verhogen. Daarnaast wil Vlajo ondernemende jongeren warm maken om een eigen onderneming op te starten.