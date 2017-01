Die keer dat Andrew Garfield spacecake at en naar Disneyland trok

Sterren die openlijk over experimentaties met drugs praten, dat komt niet zo vaak voor. Andrew Garfield deed het echter wel toen W Magazine peilde naar zijn beste verjaardag ooit.

Toen hij 29 werd, trok Andrew Garfield samen met zijn toenmalige vriendin Emma Stone en enkele vrienden richting Disneyland. Maar het was een Disneybezoek mét spacecake, geeft hij grif toe voor de lens. "Ze kwamen naar LA om me te verrassen", klinkt het. "We aten spacecake en gingen naar Disneyland. Het was letterlijk de hemel. Ik deed de Space Mountain drie keer achter elkaar en reageerde nogal vreemd op de 'It's A Small World'-attractie."



Hun gids had geen flauw idee dat haar gasten stoned waren. "Dit meisje Chantel was onze gids, en ik denk dat ze zo onschuldig en puur was dat ze geen idee had dat we high waren. Ze vond ons geweldig. 'Ik wou dat al mijn klanten zo waren', zei ze."