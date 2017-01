Overvallers Kim Kardashian zouden juwelen in Antwerpen proberen verkopen hebben

De rechercheurs die de overval op realityster Kim Kardashian onderzoeken, hebben een spoor gevonden dat naar Antwerpen leidt. Dat meldt VTM NIEUWS. De redactie zou het bericht uit Franse gerechtelijke kringen hebben. Vermoedelijk probeerden de gangsters de juwelen van Kardashian in de Scheldestad te slijten.

© photo news.

De vermoedelijke daders van de overval op Kim Kardashian begin oktober in Parijs werden vanmorgen gevat. Zeventien personen zijn aangehouden in Frankrijk. De Franse politie kreeg daarbij hulp van haar Belgische collega's. De bende - vermoedelijk 'oude rotten in het vak' van wie één zelfs 72 zou zijn - had maar liefst negen miljoen euro aan juwelen buitgemaakt.



In de nacht van 2 op 3 oktober vorig jaar vielen zes mannen gekleed in jassen met het opschrift 'police' het luxehotel aan de rue Tronchet in het achtste arrondissement van Parijs binnen, waar Kim Kardashian (35) toen verbleef. Ze bonden de Amerikaanse socialite vast en bedreigden haar met een vuurwapen. KK was op dat moment alleen in haar kamer, zonder bodyguard. De overvallers gingen er, te voet en op de fiets, vandoor met waardevolle juwelen.



Op hun vlucht lieten ze een sieraad ter waarde van 30.000 euro vallen, wat het onderzoek flink vooruithielp. Daarop zou er DNA van een van de daders gevonden zijn dan wel op het materiaal waarmee Kardashian vastgebonden werd. De speurders tapten telefoongesprekken van de bende af en volgde vanop afstand een ontmoeting tussen de overvallers en een mogelijke koper van de gestolen juwelen in het noorden van Parijs.



Vijftigers

Verscheidene daders zouden vijftigers zijn die al langer bekend stonden bij de Franse politie voor feiten uit het verleden. Een van hen is volgens de Franse media zelfs 72. De zogenaamde BRB (brigade de répression du banditisme) van het Quai des Orfèvres in Parijs kon hen vanochtend aanhouden na acties in Vincennes, Le Raincy, Rouen en Grasse. Ook de Belgische politie zou volgens het Franse magazine Le Point hebben meegewerkt aan het onderzoek. Sommige daders zouden uit het milieu van woonwagenbewoners komen. Daarom was er volgens AFP onder meer een "delicate operatie op een kampeerplaats" gepland.



De gearresteerden kunnen maximaal 96 uur worden vastgehouden. Verwacht wordt dat Kim Kardashian in New York via een videomeeting met de FBI de komende uren zal worden gevraagd of ze hen al dan niet herkent. Er zouden ook huiszoekingen bij de verdachten plaatsvinden vanochtend in een poging de gestolen juwelen te recupereren. Het geopende onderzoek loopt vooor "gewapende diefstal in een georganiseerde bende" en verder voor bendevorming en opsluiting.