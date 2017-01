Nieuw album van Karen Damen krijgt meteen ook eigen programma

Door: redactie

Momenteel schittert ze op de planken in het theaterstuk Blind Date, maar daarna begint Karen Damen (42) met de opnames van haar eerste soloplaat. En daar wordt waarschijnlijk ook meteen een eigen tv-programma aan gekoppeld.

Veel wil Karen er nog niet over kwijt, maar in Het Nieuwsblad vertelt ze wel dat ze het niet makkelijk vindt om haar eigen soloplaat uit te brengen. "Alles werd 17 jaar lang voor mij geregeld, en nu moet ik dat ineens zelf doen." Ze lost dat op door zich te omringen met de juiste mensen, waaronder verschillende van haar muzikale helden. "Ik wil niet zomaar iets uitbrengen om niet vergeten te worden, het moet een album zijn dat echt de moeite is."



Er zijn zelfs al enkele namen bekend: Tourist LeMC en Joost Zwegers, maar ook Max Colombie van Oscar And The Wolf, Tom Barman van dEUS, John Miles jr. en Ozark Henry. En er wordt ook gefluisterd dat Will Tura zal meewerken aan het album.



Tv-programma

De kans is ook groot dat het nieuwe album aan een tv-programma zal gekoppeld worden. "Het gaat heel veel méér zijn dan een plaat", liet Damen zich al ontvallen. SBS plant enkele programma's rond het voormalige K3-lid, en het zou goed kunnen dat de opnames van haar nieuwe plaat daar een van zullen zijn.