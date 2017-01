Mariah Carey: "ABC heeft me gesaboteerd voor meer kijkcijfers"

Door: redactie

Mariah Carey tijdens het geflopte optreden op oudejaarsavond op Times Square in New York. © anp.

Mariah Carey laat via haar Twitteraccount weten voorlopig te stoppen met social media. Ze reageert hiermee op de ophef die is ontstaan nadat haar nieuwjaarsoptreden op Times Square volledig in het water was gevallen.