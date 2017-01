Door: redactie

8/01/17 - 20u26 Bron: Instagram

Thomas Vanderveken en Véronique Leysen. © photo news.

Véronique Leysen (30), voormalig Ketnetwrapster en vriendin van presentator Thomas Vanderveken, is bevallen van haar eerste kindje. Ze maakte het nieuws zelf bekend via Instagram.



"Otto, geboren op 7 januari 2017 met de boodschap: alles is mogelijk en liefde zal altijd haat overwinnen", schreef ze erbij. Proficiat aan beide ouders!