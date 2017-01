Peter De Smedt

8/01/17 - 19u27

video

Weet jij nog waar je voor het eerst een date had met jouw partner? Meestal is het een dag of nacht om nooit te vergeten. Maar dat is niet zo bij Marthe van K3. Marthe De Pillecyn van K3 en Viktor Verhulst zijn officieel nog geen jaar samen maar toch is Marthe ondertussen vergeten hoe en waar zij en Viktor hun eerste date hadden. Oei, maakte Viktor toen zoveel indruk op haar?