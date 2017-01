Playboy bestempelt Antje als de nieuwe Kate Upton

Antje Utgaard en Kate Upton © kos, AP.

De foto's die ze van zichzelf op Instagram post, zijn steevast heel sexy. Geen wonder dat duizenden fans haar maar wat graag volgen op social media. Playboy bestempelde Antje Utgaard recent als de nieuwe Kate Upton.

Ze mag dan al bijna een miljoen volgers hebben op Instagram, een rol in een komische serie zoals 'Friends' of 'How I met your Mother' zou haar pas echt gelukkig maken.