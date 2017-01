Karen maakt theaterdebuut in 'Blind Date', maar hoe verliep eerste date met haar man?: "Ik had teveel gedronken"

Peter De Smedt

7/01/17 - 16u05

video

In het Fakkeltheater heeft Karen Damen gisteren haar theaterdebuut gemaakt. De ex-K3-zangeres speelde mee in de comedy 'Blind Date', naar het legendarische datingprogramma dat jarenlang op VTM werd uitgezonden.



Daar staat ze tussen ervaren rotten als Kürt Rogiers, Peter Van Asbroek, Aron Wade en Manou Kersting. Karen staat haar mannetje in 'Blind Date' maar wat weet zij nog van haar allereerste date met haar man Antony? "Ik had echt teveel gedronken."



Ziet Karen dit als het begin van haar acteercarrière? U leest het hele interview in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.