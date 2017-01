"Je moet niet lelijk zijn om te kunnen acteren"

SABINE VERMEIREN

7/01/17 - 05u00

© RV.

In het Fakkeltheater in Antwerpen zijn gisteravond 260 mensen getuige geweest van een wereldprimeur: het theaterdebuut van Karen Damen. Op haar 42 - en na 17 jaar leerschool bij K3 - doet ze daarmee eindelijk waar haar buikgevoel al een leven lang om schreeuwt. Acteren. "Ik zeg niet dat ik het goed kán. Ik ben lui, merk ik. Repetities gaan me niet af. Maar als er eenmaal publiek zit, is het gáán."

© RV.

Karen Damen zit gebogen over een pak frieten. Langs de kartonnen wand van het bakje dat James Cooke net is gaan halen in Frituur Number One aan de overkant van de straat druipen uitjes naar beneden, in een dik spoor van mayonaise en ketchup. Op de schminktafel ligt een viandel. Het is de vooravond van de première en we zitten in het Fakkeltheater. Voor een publiek van proefkonijnen wordt over een uur een try-out gegeven.



Over een maand kent Karen Damen deze coulissen als de binnenkant van haar broekzak. Alleen al in januari zijn er twintig voorstellingen. In februari komen er daar - omdat alles is uitverkocht - nog vier bij. Op 16, 17, 18 en 19 februari in Theater Elckerlyc. Al die tijd zal Karen Damen zich in uitsluitend mannelijk gezelschap bevinden: behalve zijzelf spelen in 'Blind Date' ook Kürt Rogiers, Peter Van Asbroeck, Manou Kersting en Aron Wade. Sven De Ridder doet de regie, James Cooke doet de productie. Voor wie op basis van de naam overigens de link nog niet had gelegd: de voorstelling gaat over het populaire datingprogramma, dat op de Vlaamse televisie tien jaar gepresenteerd werd door Ingeborg. Gisteravond op de rode loper: Ingeborg. Cirkeltje rond.