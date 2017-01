"Kijkcijferkanon" Trump blaast "Terminator" Schwarzenegger weg

Door: redactie

Wat kan je allemaal doen met Twitter? In het geval van Donald Trump, toekomstig Amerikaans president, is dat een instrument om zijn beleid mee uit te stippelen, maar ook, om de man te spelen in plaats van de bal. Nieuw slachtoffer aan de schandpaal was vandaag ex-acteur Arnold Schwarzenegger, die Trump heeft opgevolgd als presentator van de realityserie 'The Celebrity Apprentice'. Volgens de president-elect werd de voormalige Terminator in zijn eerste aflevering maandag "overspoeld in vergelijking met het kijkcijferkanon" Trump.

Trump werd een ster in de VS als presentator gedurende 14 seizoenen van 'The Apprentice' en 'The Celebrity Apprentice'. Blijkbaar was hij zeer benieuwd naar hoe zijn opvolger het zou doen en hanteerde hij daarbij het criterium van de kijkcijfers.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) "Wow, de kijkcijfers zijn binnen en Arnold Schwarzenegger is 'overspoeld' (of vernietigd) in vergelijking met het kijkcijferkanon, DJT", aldus de zakenmagnaat die geen kans onbenut laat om zichzelf een 'egoboost' toe te dienen.



Schwarzenegger haalde voor zijn eerste aflevering 4,9 miljoen kijkers, tegenover 6,5 miljoen voor Trump tijdens de eerste aflevering van zijn laatste seizoen als presentator van 'The Celebrity Apprentice', twee jaar geleden.

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) "Tot daar zijn status van filmster, en het was nog maar seizoen 1 vergeleken met seizoen 14. Nu vergelijk met mijn eerste seizoen. Maar wat maakt het uit? Hij steunde (John) Kasich en Hillary (Clinton)", maakte Trump zich vrolijk in een tweede tweet, verwijzend naar respectievelijk zijn voormalige rivaal bij de Republikeinse voorverkiezingen en zijn Democratische uitdaagster bij de presidentsverkiezingen.

© ap. De 69-jarige Schwarzenegger, in een vorig leven behalve acteur ook gouverneur van Californië, hoeft na de uithaal van Trump niet dadelijk in een hoekje gaan zitten huilen. Kijkcijfers zeggen niet alles. Maandagavond was er in de States best wat concurrentie van andere zenders: er begon een nieuwe reeks van 'The Bachelor', en bovendien was er sport op televisie.