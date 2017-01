Jamie Oliver moet zes restaurants sluiten door Brexit

Door: redactie

6/01/17 - 12u21 Bron: ANP

De Britse kok Jamie Oliver. © anp.

Jamie Oliver sluit zes van zijn Italiaanse restaurants in Groot-Brittannië vanwege economische tegenwind en onzekerheid door de brexit. Dat zegt topman Simon Blagden van de Jamie Oliver Restaurant Group vandaag in de Britse krant The Guardian.