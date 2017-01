Naomi Campbell: "Ik ontsnapte aan ontvoering"

Door: redactie

Enkele jaren voordat Kim Kardashian slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Parijs, stond Naomi Campbell er al eens op de radar om beroofd te worden. Het scheelde weinig of ze was ontvoerd, onthulde het Britse model vandaag in The Wendy Williams Show.