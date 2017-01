Kim Kardashian is terug. En ze toont een nieuw lichaamsattribuut op haar eerste selfie van het jaar

Koen Van De Sype

5/01/17 - 10u48 Bron: Snapchat, Twitter

Na maanden van stilte op haar sociale mediakanalen heeft Kim Kardashian weer van zich laten horen. Nadat ze eergisteren al een foto van zichzelf met haar man en kinderen op Twitter had gepost, heeft ze nu ook haar eerste selfie van 2017 gelanceerd op Snapchat. En daarop is te zien dat ze tegenwoordig door het leven gaat met een lippiercing.

Het was van de overval in Parijs geleden dat er nog activiteit was op de sociale media van het model. Kardashian raakte begin oktober getraumatiseerd nadat ze beroofd werd op haar hotelkamer in de Franse lichtstad. Maar het nieuwe jaar is duidelijk een nieuwe start.



Zo deelde ze op Snapchat een selfie van zichzelf met haar moeder Kris Jenner. En daarop is meteen te zien dat ze nu een nieuw lichaamsattribuut heeft: een lippiercing. Ze zit achterin een wagen en draagt een stijlvolle zwarte blazer, terwijl ze het vredesteken maakt naar de camera.