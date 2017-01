Qmusic-presentator Maarten Vancoillie is papa van Leon

Door: redactie

5/01/17 - 10u55 Bron: Qmusic

"Leon Vancoillie is gisteren geboren", zo kondigde Maarten vandaag aan dat hij papa is geworden. De Qmusic-presentator deelde een schattige foto van zijn zoontje op Instagram.

Maarten kondigde in juni live op de radio aan dat hij papa zou worden. "Leon Vancoillie is gisteren geboren. ¿¿", schreef hij op Instagram. Het is zijn eerste kindje. Leon stelt het opperbest, meet 52 cm en weegt 3,72 kg. Maarten en Kristien genieten samen volop van dit hartverwarmende gezinsgeluk: "We zijn zo gelukkig met de geboorte van Leon", vertelt Maarten aan VTM Nieuws. "Voor de eerste keer papa worden doet echt iets met een mens. Ik kan bevestigen dat alle clichés waar zijn: je eigen kind in je armen nemen is echt een klein wonder."