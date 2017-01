Ex-man neemt het op voor Mariah Carey na desastreus concert

Door: redactie

5/01/17 - 09u36 Bron: ANP

Mariah Carey tijdens het felbesproken optreden op oudejaarsavond. © ap.

Wat Mariah Carey gebeurde tijdens haar oudejaarsconcert in New York, had iedereen kunnen overkomen. Dat schrijft haar eerste echtgenoot Tommy Mottola in een open brief aan de New York Post.