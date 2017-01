Collega's in de bres voor Robbe De Hert: al 15.000 euro ingezameld

STIJN VAN HOVE EN DIETER LIZEN

5/01/17 - 05u00

© photo news.

Robbe De Hert (74) beleeft zijn 'Warmste Week'. Sinds de regisseur in deze krant getuigde over de armtierige omstandigheden waarin hij leeft, regent het steunbetuigingen. Nu is er ook een financiële hulpactie en volgt waarschijnlijk ook nog een benefiet. "Robbe verdient dit. Hij is een icoon."

Van Guido De Craene en An Swartenbroekx tot Clouseau-bassist Vincent Pierins en komiek Bert Gabriëls. Allemaal doneerden ze gisteren gul via de crowdfundingactie die voor De Hert werd opgezet. In één dag steeg het bedrag vlot boven de 15.000 euro. Geld dat integraal naar de filmmaker gaat en waarmee hij niet enkel zijn project 'Hollywood Aan De Schelde' kan vervolledigen, maar zich in één beweging ook wat comfortabeler kan settelen. Na de horrorverhalen over zijn morfineverslaving en de muizen in zijn appartement lijkt nu de redding nabij. Acteurs, regisseurs, komieken en artiesten: allemaal vormen ze één blok in de hoop de vooropgestelde 100.000 euro binnen te halen. "Hartverwarmend dat er zoveel reacties uit artistieke middens komen", aldus acteur en regisseur Guido De Craene. "Robbe heeft - net als velen onder ons - veel geld in een project gestopt. 100.000 euro, naar eigen zeggen. Dan kan het misgaan, maar die risico's neem je nu eenmaal uit gedrevenheid. Al hoop ik dat hij het geld niet integraal in 'Hollywood Aan de Schelde' pompt, maar misschien ook op zoek gaat naar een ander appartementje. Zodat hij van een rustige oude dag kan genieten. Ook hoop ik dat er misschien eens iemand als pakweg Erik Van Looy voor zijn project gaat pleiten bij het Vlaams Audiovisueel Fonds."



Wie Robbe wil steunen, kan dat doen via www.gofundme.com/ help-robbe-de-hert.



Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees hoe de initiatiefnemers van de inzamelactie en Robbe De Hert zelf op de actie reageren. Wat wil de regisseur met het geld doen? Proef nu vier weken voor maar twee euro.