Stalker Jennifer Lopez krijgt straatverbod

De man die Jennifer Lopez al langer lastigvalt, moet bijna honderd meter van de zangeres en haar familie wegblijven. Dat heeft een rechtbank in Los Angeles bepaald.

Jennifer stapte zelf naar de rechter om de maatregel aan te vragen. In de papieren, die in handen zijn van TMZ, geeft ze aan dat Timothy McLanahan haar al eens van Los Angeles naar Las Vegas volgde, ongewenste bloemen en post stuurde en haar privéterrein betrad.



Veiligheid

De man zou al eens zijn opgepakt toen hij opeens voor de deur stond bij J.Lo. De zangeres zou vrezen voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen, de achtjarige Max en Emme.



Straatverbod

De bodyguard van Jennifer beweert in de documenten dat McLanahan geen vaste verblijfplaats heeft en eerder is opgepakt voor bedreiging en wapenovertredingen. Het straatverbod dat hij kreeg opgelegd is tijdelijk, de termijn is niet bekend.