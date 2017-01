Ellen DeGeneres bant homofobe gospelzangeres uit haar show

Door: redactie

Gospelzangeres Kim Burrell zou normaal gezien morgen optreden in 'The Ellen Degeneres Show", waar ze samen met Pharrell Williams een nummer zou brengen uit de soundtrack van de film 'Hidden Figures'. Maar die plannen werden geannuleerd nadat een video opdook waarin Burrell zegt dat homoseksuelen in 2017 zullen sterven aan hun zonden.