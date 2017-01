Mariah Carey reageert voor het eerst na haar mislukte optreden op oudejaar

Koen Van De Sype

4/01/17 - 16u12 Bron: Entertainment Weekly

© anp.

Vernederd en kwaad: zo voelt popdiva Mariah Carey zich na haar optreden op oudejaar in New York dat volledig de mist in ging. Dat heeft ze gezegd aan showbizzsite Entertainment Weekly. Het was voor het eerst dat de zangeres sprak, na dagen van mediastilte.