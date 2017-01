Emma Stone wil haar echte naam terug

© epa.

Emma Stone is niet de echte naam van de actrice uit La La Land. Ze werd geboren als Emily Jean Stone, maar toen ze zich als zestienjarige inschreef bij het Screen Actors Guild (SAG) moest ze een andere naam verzinnen. Er was al een Emily Stone en dat laat het SAG niet toe.

"Een zestienjarige vragen een nieuwe naam te kiezen is een interessante bedoening", zegt Stone aan het magazine W. "Ik wou Riley zijn, Riley Stone." Die naam droeg ze ook een half jaartje, tot ze een gastrol had in Malcolm in the Middle. "Ze riepen maar 'Riley, Riley' en ik had niet door tegen wie ze het hadden." Toen wist ze dat het niet 'Riley Stone' zou worden.



Michael Douglas (bis)

Eerder al gaf Stone aan dat haar uiteindelijke keuze ingegeven werd door baby Spice, Emma Lee Bunton. "Ik kon ook gaan voor Emily J. Stone, maar dat is zo Michael J. Fox. Ik heb hem doodgraag maar ik zou niet kunnen leven met die J.", zegt ze. Vandaag is ze 28 en gaat ze nog altijd door het leven als Emma Stone. "Maar wie mij goed kent, noemt mij gewoon 'M'." Nog liever zou ze haar eigen naam terugkrijgen, geeft ze toe aan W: "Ik mis Emily."



Wist u overigens dat ook Michael Keaton zijn naam moest wijzigen door het SAG-reglement? Zijn echte naam is... Michael Douglas. Andere 'slachtoffers': Hugh Laurie (echte naam: James Hugh Calum Laurie), Elizabeth Banks (née: Elizabeth Mitchell) en de betreurde Philip Hoffman die 'Seymour' moest toevoegen aan zijn naam.