Janet Jackson voor het eerst mama op haar 50ste

Door: redactie

4/01/17 - 07u32

© reuters.

Op haar 50ste is zangeres Janet Jackson bevallen van zoontje Eissa. Het is het eerste kindje voor de Amerikaanse celebrity en haar echtgenoot, miljardair Wissam Al Mana. De bevalling verliep zonder problemen.

Janet Jackson had zich eerder in een interview laten ontvallen dat een gezinsuitbreiding aan de orde was. Sinds april vorig jaar waren er speculaties over een mogelijke zwangerschap nadat ze haar 'Unbreakable-tour' had afgeblazen. Maar pas in oktober bevestigde Jackson zelf dat ze zwanger was.



De zangeres is de zus van de betreurde king of pop, Michael Jackson. Haar twee vorige huwelijken bleven kinderloos.