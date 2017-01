"Bij mij moet het een tijd duren en het moet hard zijn. Op wilskracht. Dat typeert heel Tom Waes"

Door: redactie

3/01/17 - 22u25

video Tom Waes toonde in Het Huis een kant van zichzelf die velen nog niet zagen: in plaats van Tom de superman, vertelde hij open over zijn moeilijke en opstandige jeugd. "Je mag rebelleren als puber, dat hoort erbij. Maar ik ging er wel te ver over."

Drie keer het derde middelbaar Tom moest drie keer het derde middelbaar doen. Hij stak veel kattenkwaad uit als puber: "Dat was verschrikkelijk. Ik zat toen midden in mijn pubertijd, dat is de periode dat niets goed is: je ouders niet goed, school niet goed, autoriteit niet goed. Ik wist alles beter."

In de jeugdkamer blikt Tom terug op zijn moeilijke pubertijd. Als kwajongen reed hij onder andere de auto van zijn grootvader kapot. "Je mag rebelleren als puber, dat hoort erbij. Maar ik ging er wel te ver over."

Samen de Witte van Zichem © Eén. Tijdens het avondeten komt Toms broer Sam langs. Ook hij haalde als puber heel wat streken uit, samen met Tom. "Kattenkwaad, kattenkwaad, dat kun je je niet voorstellen. We waren precies de Witte van Zichem met ons tweeën."

"Hij had wel verstand, maar gebruikte het verkeerd" Toms moeder verklapt dat ze vroeger niet wisten waar Tom terecht zou komen: "We hebben ons wel zorgen gemaakt toen hij 16 jaar was: wat moet daar nu in godsnaam van worden? Want we wisten dat hij niet onverstandig was, maar hij gebruikte dat verstand verkeerd. Ik vond dat heel erg. Als je niet mee kan, moet je een andere richting kiezen waar je toekomst wel in zit. Maar waar Toms toekomst in zat, dat wist ik niet hoor."

Geforceerd geluk © Eén. Na zijn moeilijke jeugd wist Tom niet goed welke kant hij uit wilde. Hij probeerde verschillende beroepen uit: portier, duiker, café-uitbater... Toen hij dat alles beu werd, belde hij naar Tom Lenaerts, die hem in contact bracht met Bart De Pauw.



De Pauw was specifiek op zoek naar mensen die nog nooit voor tv hadden gewerkt, om op een redactie te komen werken. "Bart en ik, dat klikte direct. Ik ben daar begonnen, goed mijn ogen en oren open getrokken en willen werken en leren. Dat is geforceerd geluk, denk ik. Je moet op het juiste moment wat geluk hebben of een kans krijgen om je te bewijzen, maar dan moet je het wel nog doen. En daar ligt volgens mij mijn kracht."

"Ben ik goed bezig?" © Eén. Waes laat in de kinderkamer ook zijn gevoelige kant zien wanneer hij praat over zijn kinderen. "Bij hun geboorte heb ik steeds de ogen uit mijn kop gebleit van geluk. Ik vind als ouder dat het heel moeilijk is: 'Ben ik goed bezig?' Ik zie altijd andere ouders en dan denk ik: 'Moet ik het zo niet doen, of zo niet doen?' Je denkt altijd dat je tekortschiet."

Doorzettingsvermogen © Eén. Niet onopmerkelijk is verder dat Waes, die onder andere de Marathon des Sables liep voor zijn programma Tomtesterom, in de sportkamer het doorzettingsvermogen van een topsporter blijkt te hebben. Al de rest blijkt wel ondermaats. "Bij mij moet het een tijd duren en het moet hard zijn. Op wilskracht. Dat typeert heel Tomtesterom eigenlijk, of heel Tom Waes."

De juiste muziek Waes geeft nog mee dat hij zich helemaal kan verliezen in muziek. "Ik heb net 3.000 kilometer door Amerika gereden voor Reizen Waes met de crew. Er is een rit die niemand van ons daar gaat vergeten: rijden door een fantastisch landschap, zon die ondergaat, en dan de juiste muziek op. Dat was heel plezant. Dat zijn eigenlijk de momenten waar we het voor doen."