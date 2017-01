Zo bereidt Paul D'Hoore zich voor op beklimming Ventoux

Door: redactie

Financieel expert Paul D'Hoore is vandaag begonnen aan zijn voorbereiding op de Mont Ventoux. Op 17 juni gaat hij die berg beklimmen, samen met Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) en duizenden andere wielerliefhebbers.



Ze gaan dat doen tijdens de Memorial Tom Simpson, georganiseerd door Sporta. Die organisatie wil zo veel mogelijk mensen gezond aan het fietsen krijgen. Sporta verplicht alle deelnemers aan de beklimming van de Ventoux om een medisch attest voor te leggen. En Paul D'Hoore en minister Muyters kropen vandaag dus op de fiets.



D'Hoore ziet het alvast nog zitten. "Het is drie januari, het moment van de goede voornemens. We gaan er echt werk van moeten maken", zegt hij.