Pat Krimson: "Ik heb dingen gezien die normaal enkel in films voorkomen"

2016 was een bewogen jaar voor Patrick Claesen, alias Pat Krimson. Met de nieuwe serie 'The Show Must Go On' staat de dj weer stevig in de belangstelling, inclusief seksdwergen. In HUMO blikt hij terug op de afgelopen jaren, in de vorm van 7 hoofdzonden.

Intussen hoeft Krimson zich geen zorgen meer te maken om geld, maar dat was ooit anders. "Begin jaren '90 zat ik aan de grond. Ik was toen weggegaan bij mijn eerste vrouw, ze stelde me voor de keuze: de muziek of zij. Het werd de muziek, en ik vertrok met mijn platen onder de arm. De enige juiste keuze, weet ik nu. Maar toen woonde ik wel in een leeg appartement zonder meubels", blikt hij terug in HUMO.



Stofzuigen op drugs

Er volgden jaren van enorm succes, maar eind de jaren '90 had hij het wel gezien. "k had het gevoel dat ik alles bereikt had. Ik had platen gemaakt, hits gehad, was op de radio geweest, had opgetreden, en had clubs gehad." Dus trok hij naar Ibiza, waar zijn leven serieus veranderde. "Ik had een jaar eerder als clubuitbater zelfs nog een dj ontslagen omdat hij een joint had gerookt (lacht). Ik was tegen drugs, ja. Toen ik op Ibiza aankwam, was ik dus een groentje op dat vlak. Mijn ogen zijn er opengegaan: ik besefte dat drugs er altijd al waren geweest, maar dat ik het gewoon niet had opgemerkt omdat ik het niet kende. Ik was er blind voor. Natuurlijk is het niet normaal dat iemand na een avondje uit 's ochtends thuiskomt en begint te stofzuigen. Maar dat zag ik zo niet. `Die zullen wel veel energie hebben,' dacht ik. Terwijl ik zelf stikkapot was."



Filmmateriaal

En uiteindelijk experimenteerde hij er zelf ook op los. "Ik heb gek gedaan, ja. Maar ik heb nooit iemand vermoord, hè, en een junkie was ik ook niet. Als je écht succes wilt hebben moet dat, een frisse kop hebben. Op pepmiddelen kan het ook ­ maar dan slechts eventjes." Hij heeft wel enorm veel gezien. Het verhaal van de seksdwergen kennen we al, "maar ik heb veel meer gezien, hoor. Op een feest in Marrakesh lagen de mensen tot aan de deur te bedelen terwijl binnen de decadentste taferelen plaatsvonden. Echt gékke dingen."



Voor hem bleef het wel meestal bij kijken. "Ik heb vooral veel zíén gebeuren. Zelf ben ik vrij klassiek: ik heb weinig meegedaan. Zo kende ik op Ibiza een heel rijke kerel, en die had niets liever dan dat ik tijdens het uitgaan meeging om chauffeur en bodyguard te spelen. Zo maakte hij vrouwen wijs dat hij enorm belangrijk was: hij had immers zijn eigen lijfwacht die hem vergezelde. Dat spelletje hielden we vol tot in de slaapkamer, want die man wilde ook dat ik op wacht stond in die megagrote slaapkamer terwijl hij zijn ding deed met twee vrouwen tegelijk. Dat vond hij blijkbaar leuk, dat ik ondertussen de hele tijd stond te kijken. En ik klaagde ook niet (lacht). Dat zijn dingen die je normaal in films ziet, maar ik heb ze dus echt meegemaakt."