Philip Cracco en Aïsha zijn weer samen

Door: redactie

3/01/17 - 09u17 Bron: Dag Allemaal

© Facebook.

Het nieuwe jaar begint goed voor de koppels van The Sky Is The Limit. In Story verkondigt Sofie haar liefde voor Michel Van den Brande, maar ook Philip Cracco heeft goede vooruitzichten. Hij is weer samen met vriendin Aïsha. "Het is nog heel pril", klinkt het in Dag Allemaal. "Maar het doet enorm deugd."

Het nieuws sloeg enkele maanden geleden in als een bom: Philip Cracco en Aïsha, zowat het standvastigste koppel uit The Sky Is The Limit, gingen uit elkaar. De reden? "Haar kinderwens", aldus Philip. De zakenman vecht momenteel tegen kanker, waardoor hij de eerste jaren geen kinderen kan krijgen. "En daarna ben ik misschien al te oud", vertelde hij. "Dus hebben we er een punt achter gezet."



Een niet zo definitief punt, blijkt nu. De twee geven hun relatie een nieuwe kans. "We hebben samen Kerstmis gevierd, en dat deed enorm deugd", aldus Philip. Hoe ze elkaar terugvonden? "Tegenwoordig gebeurt dat allemaal digitaal, hé. Een sms'je, WhatsApp... En voor je 't weet, groei je weer naar elkaar toe. Doet er niet toe, in feite. In november is er een eerste toenadering geweest, en die is dus succesvol uitgedraaid. Ik weet nu dat echte liefde alles overwint."



Niet alles is echter rozegeur en maneschijn. Philip worstelt nog steeds met kanker. " 'k Heb zopas mijn laatste bestraling gehad, maar de kanker is niet weg. Mijn bloedwaarden zijn nog steeds niet in orde. Het zou kunnen dat die nog beter worden, als de bestralingen met vertraging hun werk doen. Maar 't kan ook de andere kant uit gaan. Of ik al dan niet genezen ben, weten we pas over een jaar."