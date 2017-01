Nathalie Meskens: "Een keer goed janken, dat kan zo'n deugd doen"

Door: redactie

2016 was een bewogen jaar voor Nathalie Meskens (34). De actrice, die momenteel te zien is in de film Pippa, zette na tien jaar een punt achter haar huwelijk met acteur Jeroen Van Dyck, en ze ging zelfs in therapie om zichzelf beter te leren kennen. "En dat is best confronterend, maar nooit op een vervelende manier", vertelt ze in Story.

"De voorbije maanden zijn heel heftig geweest op emotioneel gebied. Er zijn momenten dat ik mij goed voel in mijn vel, maar op andere momenten is dat totaal niet zo. Ik denk ook wel dat dat normaal is, ik ben maar een mens van vlees en bloed", vertelt Nathalie in Story. Ze vertelt er ook wat ze doet op slechte momenten. "Ik heb al gemerkt dat een keer goed janken ontzettend veel deugd kan doen, maar ook een wandeling met mijn hond Butzi geeft me veel kracht. Zij logeert nu bij mij en ik probeer zo goed mogelijk voor haar te zorgen. Het klopt ook dat je in moeilijke tijden je echte vrienden leert kennen. Ik heb het geluk dat ik omringd word door de beste vrienden en vriendinnen ter wereld. Ik weet niet hoe ik die mensen ooit zal kunnen bedanken voor alles wat ze de afgelopen tijd voor mij hebben gedaan. Ze zijn er altijd voor mij geweest, dat was zo mooi."



Nathalie vertelde een tijdje geleden ook dat ze in therapie is gegaan. "Het is belangrijk om naar je lichaam, je geest en je gevoelens te luisteren, net om zo'n burn-out of depressie te vermijden. En dan is die therapie erg interessant en leerrijk', vertelt ze. 'Ik voel me een rijker mens omdat ik zoveel bijleer over mezelf. Ik heb trouwens beslist om dit een tijd te blijven doen. Het is best wel confronterend, maar nooit op een vervelende manier. (denkt na) Ik ben ook wel iemand die veel praat met familie en vrienden, en ook dat is heel leerrijk en fijn, maar toch is het anders. Zij zullen altijd op een bepaalde manier betrokken zijn, waardoor hun mening gekleurd is, terwijl een therapeut een heldere kijk heeft op alles."