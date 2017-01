J.Lo's liefdesleven is spannender dan een stationsroman

ANNELIES ROEBBEN

Officieel is het nog niet, maar de filmpjes die dit weekend van Drake (30) en Jennifer Lopez (47) opdoken, laten weinig aan de verbeelding over. De latinovamp en de populaire rapper zijn verliefd. En zo breit 'Jenny from the block' bij de start van 2017 een nieuw hoofdstuk aan haar toch al redelijk turbulente liefdesleven. Met drie vechtscheidingen, de duurste babyfoto's ooit, een schietpartij en een sekstape leest haar verhaal beter dan de gemiddelde stationsroman.

J.Lo en Drake: het heeft er alle schijn van dat er druk gekust is onder de mistletoe dit jaar. Jennifer postte vorige week al een veelzeggend kiekje waarop te zien is hoe ze met een gelukzalige blik op haar gezicht in de armen van de 17 jaar jongere Drake ligt. Oud en nieuw brachten de tortelduifjes ook samen door. Op een liefdadigheidsfeest waar ze allebei hun opwachting maakten, werden ze druk gefilmd en gefotografeerd door de rest van de aanwezigen, en die beelden circuleren intussen op sociale media. Daarop is te zien hoe de twee behoorlijk intiem dansen. Rihanna, de ex van Drake, heeft Lopez intussen ontvolgd op Instagram. RiRi en Drake hadden lange tijd een knipperlichtrelatie. Dat de 'Babe van Barbados' niet meteen doorhad dat Lopez met haar beau zou gaan lopen en zich nu danig belazerd voelt, is niet zo verwonderlijk. Lopez leek namelijk weer toenadering te zoeken tot haar ex Marc Anthony (48), met wie ze een zoontje en dochtertje heeft. Met Anthony was Jennifer getrouwd van 2004 tot 2012 - meteen haar langste relatie en huwelijk ooit. Maar we lopen vooruit op de feiten, want eerst waren er nog twee andere - druk besproken - huwelijken.





Gearresteerd © REUTERS. In februari 1997 - toen ze nog een nobele onbekende was - trouwde Lopez een eerste keer met de Cubaanse ober Ojani Noa (42). In januari 1998 was het sprookje al voorbij. Al achtervolgt dat huwelijk haar nog tot op de dag van vandaag. Jennifer brak kort na haar eerste huwelijk door met de plaat 'On the 6' en hits als 'If You Had My Love', 'Waiting for Tonight' en 'Let's Get Loud'. En dat ontging Noa niet. Hij rook geld en wilde een boek uitbrengen over zijn kortstondige huwelijk met de latinoprinses, die plots in niets meer leek op het arme danseresje met Puerto Ricaanse roots dat opgroeide in de Bronx in New York. Het legertje advocaten van Jenny kon dat toen verijdelen. Nadien dreigde Noa er ook nog mee een video openbaar te maken van hun huwelijksnacht. Die zaak sleept nog steeds aan. Het hield de zangeres niet tegen om nog meer foute mannen te frequenteren. Want bij de opnames van haar eerste plaat had ze Sean Combs (47) leren kennen - beter bekend als P. Diddy. Diddy bleek al gauw toch iets te veel bad boy voor Jenny, die toen al iets minder 'from the block' wilde zijn dan ze later - in 2002 - in haar gelijknamige wereldhit wilde laten geloven. Toen ze samen met de rapper betrokken raakte bij een schietpartij in New York en gearresteerd werd, hield ze die relatie voor bekeken.





Bennifer © Photo News. © AP. Lopez hield zich vervolgens redelijk koest, tot ze in september 2001 trouwde met Cris Judd (47), één van haar dansers. Negen maanden later werd de scheiding aangevraagd. Die werd redelijk netjes afgehandeld, vooral omdat Lopez hem 12,5 miljoen euro betaalde. Intussen had Jennifer Ben Affleck in het vizier gekregen. Het werd één van de drukst besproken relaties in Hollywood. Het stel - dat anderhalf jaar samen zou blijven - werd al snel Bennifer gedoopt, en zette daarmee een trend in gang die ons later onder andere Brangelina, Tomkat en Kimye opleverde. Bennifer maakte twee schabouwelijk slechte films samen, ging uit elkaar, kwam weer samen, splitte nog eens en verloofde zich - om slechts één dag voor het geplande huwelijk aan te kondigen dat ze toch uit elkaar gingen.



Zonde eigenlijk, want plots leek iedereen te vergeten dat Lopez best wel talent heeft. In 2001 was ze de eerste artieste ooit die tegelijk op nummer 1 stond in de albumcharts - met de plaat 'J.Lo' en de single 'Love Don't Cost A Thing' - en de eerste plaats innam in de cinema met de romantische komedie 'The Wedding Planner'. Ze speelde er naast Matthew McConaughey. Eerder was J.Lo voor haar hoofdrol in 'Selena' al genomineerd voor een Golden Globe. Maar het was al Bennifer wat de klok sloeg.





Getouwtrek © AP. Jenny ging uithuilen bij Marc Anthony, vriend sinds jaren. Enter nieuwe romance. Het werd meteen ook haar langste huwelijk. Acht jaar waren ze getrouwd, maar er volgde stevig getouwtrek om de kinderen. In 2008 beviel Lopez van een tweeling, Emme en Maximilian. De eerste foto's van de kinderen werden verkocht aan het blad 'People' voor 5,7 miljoen euro - meteen het hoogste bedrag ooit voor babykiekjes. Anthony wilde na de scheiding de voogdij over de kinderen, maar zij won het pleit. Nadien verviel Lopez in haar oude gewoontes en startte ze een relatie met één van haar toyboydansers. Zij en Casper Smart (30) waren in totaal vijf jaar samen - een korte breuk in 2014 niet meegerekend. Deze zomer bevestigden ze hun definitieve split, nadat Smart haar blijkbaar bedrogen had. Iedereen leek ervan uit te gaan dat ze weer was gaan uithuilen bij haar ex Marc. Maar de schouder van Drake bleek comfortabeler. Weer een rapper, weer een toyboy, weer een high-profilerelatie. Hoe zullen we hen dopen: Drennifer of DraLo?