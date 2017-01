Nafi Thiam stelt haar lief voor

Door: redactie

3/01/17 - 07u08 Bron: Het Laatste Nieuws

© RV.

Het sprookje van Nafi Thiam (22) blijft duren. 2016 overtreffen lijkt onmogelijk, met haar gouden medaille in Rio, maar 2017 is alvast veelbelovend van start gegaan. Met een foto op Instagram maakte de zevenkampster bekend dat ze een lief heeft: tienkamper Niels Pittomvils (24).

Het koppel vierde de start van het nieuwe jaar onder de Eiffeltoren in Parijs. Een relatie tussen topsporters biedt voordelen, zegt een sportpsycholoog. "Ze begrijpen beter dan de buitenwereld dat de ander een passie heeft die boven alles gaat. Anderzijds zijn sportlui per definitie egocentrisch. Als je er twee samenzet, is dat niet altijd evident. Ook al omdat ze elkaar weinig zien door hun propvolle agenda's."



Relaties tussen topsporters zijn zeker niet zeldzaam. 's Lands bekendste sportkoppel is ex-tennisvedette Kim Clijsters (33) en oud-basketter Brian Lynch (38), die elkaar tijdens hun actieve carrière leerden kennen en intussen drie kindjes hebben. Maar voor elk sprookjesachtig voorbeeld bestaat er ook wel een negatieve tegenhanger. Voor Clijsters Lynch aan de haak sloeg, ging het nog mis met Lleyton Hewitt. En de relatie tussen Xavier Malisse en Jennifer Capriati was niet bepaald een groot succes.



Hoe Nafi en Niels elkaar leerden kennen, lees je vandaag in onze pluszone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.