Eline De Munck al een jaar gelukkig met Christophe

Een jaar is ze al gelukkig samen met haar lief, en dat mag de wereld weten. Doorgaans blijft haar vriend uit de schijnwerpers, maar Eline De Munck postte zondag zelf een foto van hun tweetjes met de boodschap: "Al meer dan een jaar hou ik van deze man. Ik hoop dat 2017 jullie allemaal zoveel liefde brengt!"

De gelukkige in kwestie heet Christophe, tv-maker en ook bekend als MC Six. Hij en Eline zitten samen in Pigbag Army, de 90s-band met onder anderen ook Pascal Braeckman en Axl Peleman. Eerder werd Christophe in andere media foutief geïdentificeerd als Bob, de ex van Eline. Iets waar zij zich gisteren nogal boos over maakte.