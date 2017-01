Christoff: "Ik werd lang gepest omdat ik een Vlaamse zanger wilde worden"

Door: redactie

tv Morgen gaat Luk Alloo op VTM langs bij zanger Christoff in Allo Bij, een programma waarin hij interessante Vlamingen de kleren van het lijf vraagt en meeneemt naar plekken die ooit belangrijk voor hen waren. Bij Christoff is dat onder meer de Aalsterse school waar hij ooit gepest werd.

© medialaan. Christoff verkoopt in Vlaanderen al jaren de meeste albums, en zijn succes met KLUBBB3 in Duitsland is nu al legendarisch, meldt VTM. Hij werd onlangs 40 en staat al 25 jaar in het vak. Luk Alloo volgde hem maandenlang, tijdens zijn radioprogramma De Vlaamse Ultratop 50, 14 uitverkochte kerstconcerten en zijn verjaardagsoptreden voor 2.000 uitgelaten fans. Lees ook Christoff zet relatie 'on hold'

"Opmerkelijk is dat Christoff zich echt bekwaamt in zijn vak", weet Alloo. "Ik ben een echte workaholic", reageert de zanger. "Alles moet perfect en professioneel zijn. Ik heb mijn laatste vakantie in Spanje al na 6 dagen afgebroken omdat ik de drukte van mijn job miste." © medialaan.

Gepest "Ik heb mijn laatste vakantie in Spanje al na 6 dagen afgebroken omdat ik de drukte van mijn job miste." Christoff brengt een bezoekje aan zijn grootouders. "Zij hebben mij deels helpen opvoeden. Als kleine jongen wilde ik bouwondernemer worden zoals mijn grootvader, maar dat plan duurde niet lang. Tijdens een vakantiejob liet ik alles vallen. Al heb ik er altijd rekening mee gehouden dat mijn muziekcarrière nooit zou lukken. Daarom studeerde ik handel."



Na het familiebezoek neemt Luk Christoff mee naar diens oude school in Aalst. "Ik werd er lang gepest omdat ik een Vlaamse zanger wilde worden", getuigt hij. "Gelukkig kreeg ik de steun van een aantal goede leerkrachten." © medialaan.

Zaken en geloof Christoff toont in Alloo Bij ook een andere kant van zichzelf. In hem schuilt een zakenman die over zijn merk waakt. In zijn drukke agenda maakt hij graag tijd vrij om zijn nieuwe schoenencollectie vorm te geven. Als er nog tijd overblijft, spendeert hij die graag aan zijn nieuwe hobby: auto's. "Dan trek ik mij terug in een opslagplaats, waar ik enkele oude wagens stockeer. Zelf zal ik nooit kinderen hebben, maar dit zijn mijn kindjes."

"Christoff wilde ooit uit het leven stappen. Ik heb hem gelukkig op andere ideeën kunnen brengen." Christoff is zeer gelovig en laat zich al bijna 20 jaar inspireren door zijn paragnoste Rita. "Zij geeft mij raad als ik het moeilijk heb", zegt hij daarover. "Haar analyses over mijn relaties volg ik moeiteloos op. Als zij zegt om te wachten met een bepaalde relatie, dan doe ik dat." Christoff laat zich volgen tijdens een bezoek aan zijn Rita en praat daar over één van de donkerste periodes uit zijn leven. "Christoff wilde ooit uit het leven stappen", reageert Rita. "Ik heb hem gelukkig op andere ideeën kunnen brengen."