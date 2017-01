Hoezo, onbekenden? Dít is Baba Yega

Door: redactie

© festivalpictures.be.

Na hun overwinning in 'Belgium's Got Talent' hing er even mysterie rond de vreemde danceformatie Baba Yega, maar dat hoeft niet langer. Zoals we al eerder meldden, trad de band in 2015 op tijdens Laundry Day - en daar lieten de heren hun maskers gewoon af. Vorig jaar stonden ze er weer, maar deze keer wél gemaskerd.

© festivalpictures.be.

Iedereen identificeren lukt nog niet, maar wel staat vast dat Sinerjey (bekend van 'So You Think You Can Dance') een vast deel van de bende is. Dat geeft hij ook toe. "Ik wil mijn intensieve carrière als profdanser rustig afbouwen", klonk het exact een jaar geleden. "Ik ben toe aan nieuwe uitdagingen en daar is Baba Yega perfect voor. Binnen de groep ben ik niet enkel danser en choreograaf, maar ook MC." Een ander lid is al zeker DJ Davoodi. Hij is het muzikale brein achter de band en stond met hen al in februari 2016 op de Nacht Van De Flügel in Ieper.



Vrouwelijke danseres

Bij de band hoort ook een vrouwelijke danseres. Aan de pakjes te zien danste zij niet mee tijdens 'Belgium's Got Talent', maar gezien Baba Yega in februari al een eerste verrassing belooft, lijkt ook zij zich klaar te houden voor een nieuwe act.