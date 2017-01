"Eikes, gewone mensen": reactie van Robbie Williams nadat hij fans aanraakt, gaat serieus over de tongen

Door: redactie

1/01/17 - 22u44

Robbie Williams there anti bac gelling after an encounter with the general public. Highlight of 2017 pic.twitter.com/tntzslvULO — Paul Edwardson (@PauloMenace) 1 januari 2017

Gisterenavond gaf Robbie Williams het beste van zichzelf tijdens een optreden in Londen voor 'Robbie Rocks Big Ben' (BBC1). Maar het waren niet zijn zangkwaliteiten of dansmoves die met alle aandacht gingen lopen. Wel zijn opvallend reactie nadat hij met zijn fans gezellig handjes vasthoudend en met de nodige 'high fives' het nieuwe jaar had ingezet. Robbie sprong terug op het podium, ging meteen aan de slag met een potje handgel, en trok er een veelzeggend gezicht bij.